Calciomercato Lazio: Bonazzoli ritenuto non utile da Lotito e Tare. Ora va al Sassuolo? Lui aspettava solo una chiamata

Sarri voleva Federico Bonazzoli per le sue rotazioni davanti, in linea con le possibilità economiche della Lazio. Da un mese ormai il 25enne granata è il prescelto di Maurizio e sta aspettando solo una mossa della Lazio.

Non è la Salernitana a non volerlo cedere, infatti rischia di finire al Sassuolo. Eppure, al di là di ciò che pensa Maurizio, Tare e Lotito non ritengono d’aiuto il jolly offensivo a livello tattico, non vogliono turbare la serenità d’Immobile e, salvo sorprese, sembrano aver rimandato ogni investimento sul vice-Ciro a giugno. Lo scrive Il Messaggero.