Calciomercato Lazio, mollato l’obiettivo dell’ex Picchioni: i dettagli

Calciomercato Lazio, è stato bocciato l’obiettivo dell’ex responsabile degli scout Picchioni: tutti i dettagli

Il calciomercato di gennaio ha preso il via, e per giocatori da vendere e trattative in entrata da chiudere, ci sono anche obiettivi che saltano. Come riportato da Il Messaggero, l’ex responsabile dell’area scouting della Lazio aveva messo gli occhi su Nicolas Valentini del Boca Juniors.

Le ultime notizie andrebbero invece nella direzione di un cambio di rotta da parte del ds Fabiani. Infatti, le recenti prestazioni di Gila avrebbero convinto la società a cambiare obiettivo . Il centrale argentino non ha dunque convinto fino in fondo, e i biancocelesti sembrano non voler toccare il reparto dei difensori centrali fino a fine stagione.