Calciomercato Lazio: big estere su Maxime Lopez. Possibile asta?

Calciomercato Lazio: alcune squadre estere si sarebbero interessate a Maxime Lopez. Possibile asta per il centrocampista

Uno dei temi caldi in casa Lazio per la prossima estate sarà sicuramente l’acquisto di un nuovo regista. Lucas Leiva difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza e così Tare e Lotito dovranno intervenire sul mercato.

Il primo nome segnato sul quaderno del ds biancoceleste è quello di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Il classe 1997 si è reso protagonista di una grande stagione e in estate è prevista una vera e propria asta per l’ex Marsiglia che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club europei. Come riporta Il Giornale, la Lazio dovrà vedersela con Lione, Monaco, Villarreal e Atletico Madrid.