Calciomercato Lazio, Spal ed Hellas Verona su Berisha

Berisha sempre più lontano dalla Lazio: il centrocampista è seguito da Spal ed Hellas Verona, i gialloblu possono inserirlo nell’affare Kumbulla

Berisha può lasciare la Lazio già a gennaio. Il centrocampista sembra segnato da una maledizione: non riesce ad incidere, gli errori sul campo si alternano agli infortuni, oltre ad un centrocampo che non gli concede spazio per emergere. Difficile far sedere in panchina gente come Leiva o Milinkovic Savic. Per questo, l’ex Salisburgo, potrebbe salutare Roma in inverno: su di lui ci sono Spal ed Hellas Verona.

La società gialloblu, in particolare, con l’operazione Berisha potrebbe garantire una sorta di diritto di prelazione alla Lazio per il cartellino di Kumbulla: il difensore monitorato da Tare e valutato dal club circa 15 milioni. La corte di Juric potrebbe essere una buona possibilità per rilanciarsi, come ha sottolineato il Corriere dello Sport.