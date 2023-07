Calciomercato Lazio, Berardi non è più una priorità: il club ha dirottato le attenzioni su… Il club avrebbe mollato la pista che portava al giocatore del Sassuolo

Il Corriere dello Sport riporta nuove conferme sull’interesse della Juve nei confronti di Domenico Berardi, vecchio pallino individuato come giusto complemento per il reparto offensivo.

La Lazio avrebbe infatti mollato la pista che portava al giocatore del Sassuolo per dirottare le proprie attenzioni su Orsolini. E in prima fila, per il neroverde, ora ci sarebbero proprio i bianconeri.