Calciomercato Lazio: Berardi alla corte di Sarri? Di Marzio spiega la situazione. In questo momento il club capitolino sembra il più avanti nella corsa al numero 10

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato la situazione tra Berardi e la Lazio che è molto interessata all’attaccante. Le sue parole:

PAROLE– «Non ci sono stati contatti diretti fra le società o con l’entourage del giocatore. Non è una trattativa in fase avanzata. Interessa alla Lazio ma non siamo mai andati oltre questo livello »