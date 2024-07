Calciomercato Lazio, CACCIA APERTA al trequartista: IDEA Bellingham JR., poi ci sono due ALTERNATIVE

Calciomercato Lazio, caccia aperta al trequartista in casa biancoceleste. L’idea è Bellingham JR., ma occhio alle alternative

L’edizione odierna de La Repubblica svela i piani del calciomercato Lazio, sempre in cerca di un numero 10 con cui sopperire alla partenza di Luis Alberto direzione Qatar. L’idea che stuzzica maggiormente è quella che porterebbe Jobe Bellingham nella capitale, senza dimenticare le alternative.

Nomi di livello sarebbero quello di Spertsyan, armeno 24enne in forza ai russi del Krasnodar, e Bilal El Khannouss, marocchino con cittadinanza belga del Genk. Difficilmente Castrovilli verrà adattato invece in questa posizione: per lui si preferisce il ruolo di interno di centrocampo.