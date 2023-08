Calciomercato Lazio, subito una beffa: il nuovo acquisto indisponibile per un mese?

Calciomercato Lazio, subito una beffa? Il nuovo acquisto rischia di essere indisponibile per un mese. Ecco il motivo

Kamada ormai è ai dettagli col calciomercato Lazio, sarà lui l’erede di Milinkovic.

Tuttavia come riporta il Corriere dello Sport c’è un rischio legato all’ingaggio del giapponese: tra gennaio e febbraio potrebbe saltare un mese di campionato in caso di convocazione per la Coppa d’Asia (si giocherà dal 12 gennaio al 10 febbraio).