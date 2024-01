Calciomercato Lazio, nodo Basic: vertice con l’agente. Le ultime

Calciomercato Lazio, nodo Basic: vertice con l’agente del croato. Le ultime sullo stato della sua cessione

In Italia si sa, ci vogliono le cessioni per fare gli acquisti, e la Lazio non è da meno. Per sbloccare in entrata servirebbe qualche uscita, e il primo nome sulla lista dei partenti sembra ormai evidente che sia quello di Toma Basic. Il croato è fuori dai piani di Maurizio Sarri, e si cerca una sistemazione.

Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, il ds Fabiani si è incontrato con il suo agente per stabilire le condizioni del suo trasferimento. I biancocelesti vorrebbero perderlo o a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto. Il ragazzo, invece, gradirebbe un prestito secco.