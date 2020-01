Calciomercato Lazio, Baiocchini: «Se non arriva Giroud, non succederà altro»

Calciomercato Lazio, le parole dell’esperto Manuele Baiocchini sull’affare Giroud ai microfoni di Sky Sport

Se non si conclude l’affare Giroud, non arriverà nessuno a Roma. La conferenza stampa di Lampard lascia veramente pochissime speranze, se non nulle, sul trasferimento dell’attaccante nella Capitale. La Lazio dal canto suo non ha alternative per rimpiazzare l’attaccante francese: l’esperto di mercato Manuele Baiocchini ha detto la sua in merito ai microfoni di Sky Sport. Ecco cos’ha detto:

«La Lazio, da quanto abbiamo capito, resterà così e non farà altre operazioni. O arrivava il grande nome per migliorare la squadra prendere tanto per prendere non avrebbe senso. Ha preso un giovanissimo del 2001 dalla Viterbese: Ricci.»