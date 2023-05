Calciomercato, Lazio attenta: un club di A su un obiettivo dei biancocelesti

Lazio, il club biancoceleste deve fare i conti con una possibile rivale per Sallai, che il club segue per rinforzare il reparto offensivo

Nonostante manchino alcune settimane alla sessione di mercato, la Lazio sta lavorando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta TMW il club continua a seguire per il reparto offensivo Sallai ovvero l’ala del Friburgo.

Il sito web sportivo prosegue aggiungendo, che oltre al club biancoceleste ci sarebbe anche la Fiorentina che avrebbe pronta un offerta da 10 milioni di euro.