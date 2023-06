Calciomercato Lazio, Milik nel mirino: Lotito prepara quell’offerta

Calciomercato Lazio, Arek Milik è il primo nome sulla lista di Maurizio Sarri per l’attacco: per prenderlo servono 10 milioni di euro

Maurizio Sarri ha consegnato la propria lista di obiettivi per l’attacco nel prossimo calciomercato Lazio a Claudio Lotito.

Come riporta Il Messaggero, il primo obiettivo è Arek Milik, 9 gol in 41 presenze quest’anno. Tra Sarri e l’attaccante c’è già stato un contatto che ha dato esito positivo ma per entrare nel vivo bisogna aspettare il 10 giugno, termine ultimo per il possibile riscatto dell’attaccante da parte della Juve dal Marsiglia per 9 milioni di euro complessivi (7+2 di bonus). Nel caso in cui Milik dovesse tornare in Francia, Lotito è pronto a staccare un assegno da 10 milioni di euro per convincere i francesi.