Calciomercato Lazio, un attaccante è finito nel mirino della Premier: si accende la situazione in vista di gennaio! Le ultimissime

Calciomercato Lazio, occhi dalla Premier su un attaccante biancoceleste: scenario caldo per gennaio. I dettagli

La Lazio si trova di fronte a un bivio in vista del mercato di gennaio: per poter acquistare sarà necessario vendere. Anche nell’ipotesi di uno sblocco parziale delle trattative, la società biancoceleste potrà muoversi solo in base alle uscite, altrimenti dovrà comunque cedere per ottenere la liquidità indispensabile. Non a caso, a Formello l’attenzione è rivolta soprattutto ai possibili profili in partenza. La linea della dirigenza, ribadita anche dal presidente Claudio Lotito, è quella di aprirsi al player trading: realizzare plusvalenze con le cessioni e reinvestire su giocatori giovani, futuribili ma già pronti a dare un contributo immediato.

Maurizio Sarri aveva già indicato alcuni nomi in estate, ma ora la priorità è capire chi potrebbe lasciare la Capitale. Secondo Il Messaggero, due giocatori sono al centro delle valutazioni: Tijjani Noslin e Taty Castellanos. L’olandese è ormai fuori dal progetto tecnico e in passato aveva attirato l’interesse di club come PSV e Ajax, ma non era potuto partire a causa del blocco del mercato. Diversa la situazione di Castellanos: considerato titolare da Sarri, potrebbe comunque essere ceduto in caso di offerta importante, nell’ordine dei 30-35 milioni di euro, anche se al momento non sono arrivate proposte concrete.

Per Noslin, invece, la Lazio punta a monetizzare la sua uscita. L’attaccante pesa a bilancio oltre 16 milioni e la società sa di non poter recuperare interamente quella cifra. L’unica via percorribile sembra essere la Premier League, il campionato più ricco d’Europa. In questo senso, il West Ham ha manifestato interesse: gli Hammers, in difficoltà di classifica, hanno bisogno di rinforzi offensivi e il nuovo tecnico Espirito Santo avrebbe chiesto un attaccante duttile e dinamico, capace di evitare sovrapposizioni nel reparto avanzato. Una situazione che potrebbe aprire la strada a una separazione gradita a entrambe le parti.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

