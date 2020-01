Calciomercato Lazio, ag. Eliasson: «A giugno potrebbe succedere qualcosa di grande»

Calciomercato Lazio, le parole dell’agente Hasan Cetinkaya sul suo assistito Niclas Eliasson al Daily Record

Venerdì si chiuderanno le porte della sessione invernale di mercato e qualcosa si starebbe muovendo anche in casa Lazio. I biancocelesti potrebbero pescare anche nella Serie B inglese tra le fila del Bristol City, dove si trova il centrocampista svedese Niclas Eliasson. Secondo quanto riporta BristolLive, c’erano più contendenti sul giocatore tra cui Celtic e Valencia: il primo club ha mollato la presa per concentrarsi su Kamil Grosiki dell’Hull City. Il colpo risulterebbe molto difficile per i biancocelesti ma l’agente di Eliasson, Hasan Cetinkaya, ha parlato così ai microfoni del Daily Record:

«Un trasferimento nella sessione di gennaio è complicata. Il Bristol vuole tenerlo. L’interesse proviene dai grandi club e dai principali campionati, stanno cercando di comprarlo ora, ma il Bristol ha detto di no.Questo è tutto ciò che posso dire adesso. Ma nella finestra di mercato estiva, per Niclas potrebbe succedere qualcosa di grosso.»