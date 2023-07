Calciomercato Lazio, accordo per Zakharyan ma Sarri frena: lo vorrebbe solo in un caso

Calciomercato Lazio, Lotito ha chiuso l’accordo per Zakharyan ma Sarri frena: vorrebbe il russo solo come sostituto di Basic

Come riportato da Il Messaggero, Claudio Lotito avrebbe chiuso il colpo Zakharyan nel calciomercato Lazio.

Alla Dinamo Mosca 13 milioni bonus inclusi, al calciatore un contratto quinquennale da 1.5 milioni a salire. Tuttavia l’affare non può essere concluso a causa dello stop all’operazione di Sarri. Il tecnico apprezza il ragazzo ma lo considera ancora acerbo per raccogliere l’eredità di Milinkovic-Savic. L’ex Napoli lo preleverebbe solo come eventuale sostituto di Basic me lo status da extracomunitario blocca ogni discorso: in pole, come detto, c’è Kamada.