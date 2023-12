Calciomercato Lazio: addio a giugno e ritorno a casa. L’anticipazione del CorSport sulla situazione di mercato

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, un giocatore della Lazio sarebbe pronto a salutare il club a fine stagione.

Da quanto si legge sul quotidiano, Pedro, sarebbe vicino all’addio in biancoceleste, per ritornare in Spagna. L’età anagrafica lascia presagire la fine della sua avventura nella Capitale.