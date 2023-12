Calciomercato Lazio, colpo a gennaio a una sola condizione: CorSport sicuro

Calciomercato Lazio, i biancocelesti potrebbero effettuare almeno un colpo in entrata a gennaio: dipende da Basic

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio potrebbe operare un colpo in entrata a gennaio, in particolare una mezzala in più come richiesto a più riprese, e mai pubblicamente, da Maurizio Sarri.

Fabiani sarebbe anche disposto ad accontentare il tecnico ma la condizione indispensabile è la partenza di Toma Basic: solo il croato può liberare lo slot necessario ad un nuovo arrivo.