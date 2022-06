Pedullà: «Acerbi separato in casa, si troverà una soluzione»

Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Acerbi con la Lazio: il giornalista ha fatto il punto sul futuro del difensore

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla questione Acerbi: il futuro del difensore è molto lontano dalla Lazio, anche se legato con un contratto importante. LE sue parole:

LE PAROLE- «Francesco Acerbi è un separato in casa Lazio: chi sostiene il contrario nega l’evidenza dei fatti. E proprio per questo motivo si cercherà una soluzione già nei prossimi giorni, partendo dal presupposto che ha un contratto importante fino al 2025. La scorsa settimana, dopo le voci legate alla Juve e senza profondità, avevamo aggiunto che l’Inter sull’argomento è molto fredda (ha altre idee per la difesa, ha bloccato Bremer da una vita), mentre sul Milan ci possono essere margini di manovra».