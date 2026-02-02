Calciomercato Lazio, accordo di massima con Diogo Leite: attesa per la firma

Calciomercato Lazio, Diogo Leite in arrivo a Roma? Tutti gli aggiornamenti sulkla trattativa poer il giocatore portoghese

Come riportato su X da Alfredo Pedullà, la Lazio ha raggiunto un accordo di massima con Diogo Leite, difensore centrale portoghese in scadenza di contratto. L’intesa prevede un trasferimento a parametro zero, ma la firma non è ancora stata apposta sui documenti ufficiali. Al momento, il giocatore è infortunato e dovrà rimanere fuori per oltre un mese, ma la Lazio ha già fatto sapere che la trattativa è in fase avanzata.

Calciomercato Lazio, Diogo Leite frena la firma ma l’accordo è pronto

Calciomercato Lazio, il futuro di Leite alla Lazio: tempistiche e dettagli dell’operazione

