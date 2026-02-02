Calciomercato
Calciomercato Lazio, accordo di massima con Diogo Leite: attesa per la firma
Calciomercato Lazio, Diogo Leite in arrivo a Roma? Tutti gli aggiornamenti sulkla trattativa poer il giocatore portoghese
Come riportato su X da Alfredo Pedullà, la Lazio ha raggiunto un accordo di massima con Diogo Leite, difensore centrale portoghese in scadenza di contratto. L’intesa prevede un trasferimento a parametro zero, ma la firma non è ancora stata apposta sui documenti ufficiali. Al momento, il giocatore è infortunato e dovrà rimanere fuori per oltre un mese, ma la Lazio ha già fatto sapere che la trattativa è in fase avanzata.
Calciomercato Lazio, Diogo Leite frena la firma ma l’accordo è pronto
Il difensore centrale Diogo Leite, attualmente infortunato, è atteso dalla Lazio come rinforzo per la difesa, ma il suo arrivo potrebbe slittare a causa del recupero fisico. L’accordo verbale tra la Lazio e il portoghese è stato raggiunto, ma la firma ufficiale sui contratti non è ancora avvenuta. Nonostante l’infortunio, che lo terrà fuori per almeno un mese, l’intesa tra le due parti rimane solida.
Calciomercato Lazio, il futuro di Leite alla Lazio: tempistiche e dettagli dell’operazione
Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Diogo Leite per rinforzare il reparto difensivo, con l’accordo che prevede l’arrivo a parametro zero al termine della stagione. Nonostante le difficoltà legate all’infortunio, l’operazione sembra ben avviata, con la possibilità di formalizzare il contratto nei prossimi mesi, quando il difensore sarà nuovamente pronto a scendere in campo.
