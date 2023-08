Calciomercato Lazio, Abbate: «Guendouzi? Ecco come stanno le cose» Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Alberto Abbate, ha fatto il punto sulla trattativa tra la Lazio e Mateo Guendouzi, nuovo obiettivo per il centrocampo.

LE PAROLE- Guendouzi? E’ stato trovato l’accordo con l’entourage, ma il Marsiglia non sembra voler scendere sotto i 20 milioni. La Lazio ha proposto un prestito con obbligo condizionato alla conquista della Champions. Formula che i francesi non accettano. Credo che la trattativa ce la porteremo fino agli ultimi giorni di mercato. La distanza non è enorme a livello economico, la il club francese vuole la certezza di ricavare una cifra importante. La Lazio ha offerto 15-16 milioni, l’OM ancora non cede. Altre offerte al Marsiglia? Questo non lo so. Si continuerà a trattare in queste ore. In questo momento non c’è un’alternativa calda, anche se la Lazio a volte ha chiuso trattative in giornata