Calciomercato Lazio più 80 milioni: la lista presentata da Sarri a Lotito è spaventosa

Calciomercato Lazio, Sarri progetta un mercato da 80 milioni di euro: il tecnico presenta la propria lista a Lotito

Con la qualificazione in Champions League matematicamente raggiunta, Maurizio Sarri può progettare con la società il proprio calciomercato Lazio.

Come riporta Il Messaggero, il tecnico si aspetta un mercato da 80 milioni di euro complessivi e ha presentato la propria lista a Lotito. L’elenco comprende: Audero come vice Provedel, un nuovo centrale difensivo giovane (il preferito è Guerino dell’Empoli) e un calciatore esperto (Torreira) in regia. A centrocampo con la probabile uscita di Milinkovic serviranno due mezzali: Loftus-Cheek, Frattesi e Zielinski restano in ballo. Infine, l’attacco. Da Sassuolo potrebbe arrivare Berardi se uscisse Pedro ma occhio anche ad Hudson-Odoi e Kulusevski. Senza dimenticare l’agognato vice Immobile.