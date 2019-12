Calciomercato, Fabiani: «Kiyine incedibile, non ci sottomettiamo alla Lazio»

Durante la conferenza stampa post partita di ieri, il DS della Salernitana si è così espresso sulle voci di mercato che circolano

Nelle ultime ore è diventata sempre più forte la suggestione che vedrebbe Sofian Kiyine vestire la maglia della Lazio direttamente a gennaio.

Il marocchino sta facendo molto bene con la Salernitana e nella partita di ieri ha segnato una doppietta. Nella consueta conferenza stampa è intervenuto il DS granata Fabiani, che ha voluto usare il pugno duro nei confronti dei biancocelesti: «Nessuno è sul mercato, a meno che non ci sia una bocciatura del tecnico o un problema di natura disciplinare. Non è nemmeno il caso di fare promesse, a noi interessa ricordare che non siamo la succursale della Lazio. Pertanto Kiyine è incedibile a prescindere da chi lo richiede, bianco azzurri compresi». Vedremo come si svilupperà la vicenda nei prossimi giorni.