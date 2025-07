Calciomercato, l’ex Lazio Napolitano approda alla Sambenedettese: il comunicato ufficiale

Condividi via email

Calciomercato, l’ex Lazio Luca Napolitano approda alla Sambenedettese: il comunicato ufficiale del club

Dopo una brillante stagione in Serie D con il Matera, il giovane trequartista Luca Napolitano compie il salto nel calcio professionistico. Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Napolitano ha firmato un contratto con l’U.S. Sambenedettese fino al 30 giugno 2026, segnando un passo importante nella sua promettente carriera.

Nativo di Roma, Napolitano si è distinto lo scorso anno con il Matera, collezionando 25 presenze, 3 gol e ben 5 assist. Dotato di visione di gioco e tecnica sopra la media, il fantasista ha mostrato grande maturità tattica e una naturale capacità nel creare occasioni offensive. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Sambenedettese, club marchigiano con ambizioni di promozione e una storia significativa nella Serie C.

La società rossoblù, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato l’acquisizione del giovane talento, evidenziando il suo passato con le giovanili della Lazio, dove ha vissuto convocazioni di prestigio con la prima squadra sia in Serie A sia in Champions League. Un percorso formativo solido, che ha contribuito alla crescita del calciatore sotto il profilo tecnico e professionale.

L’arrivo di Napolitano alla Sambenedettese rappresenta un’operazione mirata: il club punta su giovani di qualità per costruire una rosa competitiva, capace di lottare per obiettivi importanti. L’inserimento dell’ex Matera aggiunge dinamismo e creatività al reparto offensivo, offrendo al tecnico rossoblù una risorsa preziosa per la stagione 2025/2026.

COMUNICATO – L’U.S. Sambenedettese ufficializza la firma del giovane trequartista classe 2004 Luca Napolitano, che ha firmato fino al 30 giugno 2026 con il club rossoblù: per lui, protagonista in tutte le formazioni giovanili della Lazio con convocazioni in Serie A e Champions League, nella scorsa stagione 25 presenze, 3 gol e 5 assist con la maglia del Matera.