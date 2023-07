Calciomercato, D’Ambrosio: l’ex obiettivo Lazio è seguito da due club di A

D’Ambrosio, l’ex obiettivo della Lazio è seguito da ben due squadre di serie A che sono sulle sue tracce dopo la sua esperienza all’Inter

L’ avventura di D’Ambrosio potrebbe essere di nuovo in Italia dopo l’addio all’Inter. Secondo quanto viene riportato da TMW il calciatore ex nerazzurro che nelle scorse settimane era stato accostato alla Lazio, sarebbe finito nel mirino di Monza e Genoa con il club brianzolo in vantaggio su quello ligure.