Calciomercato, dalla Turchia: la Lazio su Muriqi del Fenerbahce

Secondo il portale turco aksam.com.tr, la Lazio sarebbe tra i club interessati a Vedat Muriqi, attaccante kosovaro del Fenerbahce

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da meno di una settimana, ma le strategie d’acquisto dei club di Serie A vanno avanti inevitabilmente. Secondo quanto riporta il portale turco aksam.com.tr, la Lazio sarebbe tra le squadre interessate a Vedat Muriqi, già accostato ai biancocelesti prima dell’inizio dell’ultimo mercato. L’attaccante kosovaro, andato in gol anche nell’ultimo match contro la Repubblica Ceca, milita nel Fenerbahce, che l’ha acquistato dal Rizespor per 3,5 milioni la scorsa estate. Nell’attuale Super Lig ha collezionato già 2 reti in tre partite, attirando l’attenzione anche di Tottenham, Napoli e Fiorentina. La sua altezza (1,94 m), oltre al suo essere una punta fisica abile nel gioco di sponda, lo fanno considerare a tutti gli effetti l’innesto ideale per la Lazio. I turchi non hanno intenzione di privarsene almeno fino alla prossima estate, ma non sono esclusi colpi di scena.