Calciomercato Lazio, a gennaio il Beijing Guoan ha provato a prendere Caciedo

Calciomercato Lazio, ieri Caicedo è stato autore di un’altra doppietta ma a gennaio c’è chi ha provato a portarlo via

La Lazio non può fare a meno dei suoi due bomber: Ciro Immobile e anche Felipe Caicedo. Il numero 20 ieri è stato autore di un’ottima prestazione e ha realizzato anche la sua personale doppietta. In estate sembrava essere sul punto di andare via ma sia mister Inzaghi che la società hanno voluto trattenerlo in ogni modo a Roma.

Contratto prolungato perciò fino al 2022 anche se a gennaio il Beijing Guoan ha provato a sondare il terreno per acquistarlo. Come riporta Tuttomercatoweb infatti il club cinese aveva offerto un contratto triennale da tre milioni con un ricco bonus al momento della firma. Richiesta ovviamente rispedita al mittente.