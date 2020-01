Calciomercato, Adamonis sarà un giocatore della Sicula Leonzio

Calciomercato, il giocatore di proprietà della Lazio Marius Adamonis sarà un nuovo giocatore della Sicula Leonzio

Il calciomercato della Lazio continua a muoversi in uscita: è di oggi il comunicato della Sicula Leonzio che conferma l’arrivo del portiere Marius Adamonis dopo l’esperienza di sei mesi al Catanzaro. Il portiere lituano è di proprietà della Lazio ma si trasferirà di nuovo nel club di Serie C. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

«La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis, che arriva in bianconero dall’U.S. Catanzaro 1929, con il consenso della S.S. Lazio, società titolare dei diritti alle prestazioni sportive. L’estremo difensore lituano classe 1997, arrivato in Italia alla Lazio dalla società Atlantas Klaipeda, approda alla Sicula Leonzio dopo le esperienze con Salernitana, Casertana e Catanzaro. Il calciatore è già a disposizione di Vito Grieco per la trasferta di Pagani.»