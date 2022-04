Calcio italiano, il consiglio di Benitez: «Trovare qualcosa di nuovo prima degli altri»

L’allenatore spagnolo Benitez ha provato a consigliare al calcio italiano un modo per tornare a grandi livelli in Europa

Rafa Benitez, allenatore che in Italia ha guidato Napoli e Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato a dare un consiglio al calcio italiano per poter tornare a grandi livelli in Europa.

IL CONSIGLIO – «Il calcio di oggi è molto diverso rispetto al passato. Ci sono squadre che spendono molto e la competenza di un allenatore è fondamentale. Tutto dipende da tempo e obiettivi, se sono realistici. A Napoli ho avuto l’opportunità di far crescere Koulibaly, Zapata e Jorginho, che oggi valgono più di 50 milioni. Il futuro è nella sensibilità di analisi dei big data, col mio staff ci lavoro da anni: bisogna trovare sempre qualcosa di nuovo prima degli altri, se non si è tra i primi club».