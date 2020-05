Calcio femminile, il 4 giugno assemblea per capire se continuare

Emergono nuovi dettagli relativi al calcio femminile italiano: 4 giugno assemblea decisiva per la ripresa o per lo stop

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha annunciato importanti novità relative al futuro della stagione attuale del calcio femminile.

«Il Presidente della Divisione Calcio Femminile convoca in via straordinaria l’Assemblea delle Società di Serie A per il giorno 4 giugno 2020 alle ore 7.30 in prima convocazione ed alle ore 15.00 in seconda convocazione in videoconferenza con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO