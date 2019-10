Cairo: «Squadra in ritiro ma il mister non è in discussione»

Cairo, le parole del presidente del Torino al termine della gara persa dai granata per 4-0 contro la Lazio

Un Cairo amareggiato è quello che si presenta ai microfoni di Radio Rai al termine della gara tra Lazio e Torino. Ecco le sue parole.

«Ho parlato con Mazzarri, abbiamo esaminato la partita e da parte mia non ho visto il Toro che ho visto in questo campionato in altre partite, ad esempio contro l’Atalanta. Ho deciso di mandare la squadra in ritiro a partire da domani, credo ci sia bisogno di fare una riflessione tutti insieme. La prestazione di questa sera va esaminata curata, siamo solo alla decima partita, va fatto un esame di coscienza, per ripartire. La società mette a disposizione tutto ciò che serve ai giocatori a partire dalle strutture e tutto in regola».

Il numero uno dei granata ha parlato anche a Sky Sport: «Mazzarri non è assolutissimamente in discussione. Una partita che, a parte l’inizio, non ha visto il Toro essere il Toro che avevo visto altre volte in questo campionato. Oggi ho visto una squadra che non era quella con grinta e voglia di fare bene. Ritiro? Non è la soluzione ai problemi, ma è un momento giusto per riflettere e ricompattarsi che dobbiamo ritrovare rapidamente».