Cairo: «Casadei è forte, ricorda ex giocatore della Lazio»

Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta contro l’Empoli per 1-0

Nella serata di ieri il Torino ha battuto l’Empoli per 1-0 e al termine del match il patron Urbano Cairo è stato intercettato ai microfoni del nostro inviato allo stadio – Lorenzo Bosca -, dove ha fatto un’analogia tra Casadei e l’ex centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic.

IL COMMENTO – «Intanto ce lo godiamo, perché sta facendo benissimo. Se ricorda l’ex centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ed è un giocatore unico in Italia per le sue caratteristiche? Sì, è veramente fortissimo, fisicamente forte, tecnicamente è bravo, di testa sono tutte sue, gli inserimenti importanti…ha fatto tanti gol e ne farà tanti ancora secondo me. Anche Biraghi si è inserito bene, anche Elmas benissimo. Quelli che c’erano han fatto tutti bene. Vlasic sta facendo bene, direi che è la sua migliore stagione con noi. Poi Maripan là dietro e Lazaro che ha fatto sei assist… quindi direi che sta facendo niente male».