Caicedo su Immobile: «Vive per il gol, anche quest’anno riuscirà a farne parecchi» Le parole dell’ex attaccante

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio, Felipe Caicedo, ha parlato del suo periodo in biancoceleste:

IMMOBILE- «Resta un fenomeno. Lui vive per il gol e sono convinto che anche quest’anno riuscirà a farne parecchi. Gli manco io? Questo non lo so, ma prima giocava sulla profondità. Ora deve pensare di più alla squadra. A Ciro piace avere accanto una punta con cui dialogare. Noi ci trovavamo sempre, ognuno conosceva a memoria i movimenti dell’altro. E con Inzaghi giocavamo in un altro modo»

