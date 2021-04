Caicedo, sentenza allo scadere. Il dato sui gol dell’ecuadoriano

La metà dei gol messi a segno da Caicedo in questa stagione negli ultimi 10 minuti più recupero. Il contributo in classifica è significativo

Caicedo è sinonimo di salvezza per la Lazio. L’ecuadoriano è stato spesso decisivo allo scadere con gol pesanti, i tifosi ne invocano l’ingresso in campo quando le cose non girano per il verso giusto e mancano pochi scampoli di partita.

Degli otto centri stagionali in Serie A, 4 su 8 sono arrivati negli ultimi 10 minuti più recupero (contro Torino, Juventus, Crotone, Spezia). Il contributo in classifica vale ben 9 punti.