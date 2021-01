Caicedo segna a raffica, in Ecuador pazzi di lui: «Un mito»

Felipe Caicedo è esaltato in Ecuador e la Lazio se lo tiene stretto: per Inzaghi l’attaccante è incedibile

Felipe Caicedo segna a più non posso e la Lazio riprende a volare. Sei marcature in campionato fin qui (7 contando la Champions), può battere il suo record stagionale di 9 reti dello scorso anno.

Come riporta Il Corriere dello Sport, le gesta di Caicedo arrivano anche in Ecuador. Il paese guarda con attenzione le sue prestazioni, il popolo spera sempre in un ripensamento per tornare in nazionale. Ipotesi accantonata già da tempo. Il Panterone pensa solo alla Lazio. “Un mito”, commentano i suo connazionali. Che a fine 2020, tramite il sondaggio lanciato dal giornale Diario El Comercio, lo hanno votato come secondo “miglior legionario”, ovvero il calciatore preferito ecuadoriano che gioca all’estero. L’attaccante battuto solo da Angel Mena, goleador del León, in Messico.