Caicedo Inter, Inzaghi pensa sempre all’ecuadoregno

Caicedo è sempre nel mirino dell’Inter e di Simone Inzaghi: i nerazzurri sono alla ricerca di un vice Lukaku

Il futuro di Felipe Caicedo è sempre tutto da decidere e da decifrare. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, Simone Inzaghi avrebbe messo proprio l’ecuadoregno nella lista dei nomi per l’attacco.

L’Inter è infatti alla ricerca di un vice-Lukaku. Gli altri nomi sembrerebbe essere quello di Keita, in uscita dal Monaco e che ha già indossato la maglia nerazzurra, e di Scamacca, anche se per quest’ultimo il Sassuolo non aprirebbe all’ipotesi prestito con diritto di riscatto. E allora ecco che il biancoceleste potrebbe diventare la prima scelta.