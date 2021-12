Caicedo può lasciare il Genoa: la Fiorentina non è più interessata?

Caicedo potrebbe già lasciare il Genoa a gennaio: la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull’attaccante ex Lazio

Infortuni, problemi fisici e poco spazio. Possono essere riassunti questi mesi di Caicedo al Genoa. L’attaccante ex Lazio non ha trovato spazio e quindi potrebbe lasciare la Liguria già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, non dovrebbe finire alla Fiorentina, in quanto i viola sarebbero alla ricerca di un profilo diverso. Non resta che attendere cosa succederà. già nei prossimi giorni.