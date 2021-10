Cagliari Venezia 1-1: sfuma la prima vittoria per i rossoblù

All’Unipol Domus, non basta il gol di Keita. Busio fa sfumare la prima vittoria per il Cagliari, buon punto per il Venezia

Sfuma ancora l’appuntamento con la vittoria per il Cagliari di Walter Mazzarri: all’Unipol Domus i sardi non vanno oltre l’1-1 con il Venezia nell’anticipo della settima giornata di Serie A.

Ai rossoblù non basta il colpo di testa di Keita dopo 19 minuti: proprio nel recupero, infatti, Busio conclude di destro e, grazie alla deviazione di Caceres, batte Cragno, regalando ai lagunari il secondo pareggio in campionato. Lo sosta servirà inevitabilmente al Cagliari a riordinare le idee, il Venezia invece esce più rafforzato è ottiene un buon punto in ottica salvezza.