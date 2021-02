Cagliari, seduta tattica anti Lazio: differenziato per Sottil e Ceppitelli

Nuovo allenamento per il Cagliari di mister Di Francesco. Seduta di tattica per in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio

Il Cagliari si è riunito oggi ad Asseminello per proseguire la preparazione in vista della gara contro la Lazio. Esercitazioni tattiche in vista della trasferta dell’Olimpico: movimenti e situazione di gioco in funzione del match; in chiusura partitella a ranghi misti. Primo allenamento in gruppo anche per Asamoah.

Lavoro differenziato, invece, per Ceppitelli e Sottil: il difensore deve smaltire un leggero affaticamento alla coscia destra; l’attaccante un fastidio al retto femorale della coscia sinistra. Domani nuova seduta pomeridiana, poi la compagine sarda comincerà il ritiro.