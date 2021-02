Cagliari, Rugani e Asamoah dal 1′ contro la Lazio: l’idea di Di Francesco

Cagliari, le ultime di formazione verso la Lazio: Di Francesco potrebbe schierare Rugani e Asamoah dal 1 minuto

Chiusa la sessione invernale di calciomercato, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco, tira le somme e valuta come ridisegnare la squadra, chiamata a una grande prestazione domenica contro la Lazio. Dopo l’arrivo di Rugani e la firma di Asamoah, i rossoblù nuovamente in ritiro ad Assemini, cercano di compattarsi per velocizzare l’integrazione con il gruppo dei nuovi arrivati.

Secondo quanto riportato nelle colonne del Corriere Dello Sport, il tecnico degli isolani, sarebbe intenzionato a lanciare già nella sfida di Roma, sia Rugani che Asamoah, condizioni fisiche permettendo. L’ex interista infatti, ha rescisso con i nerazzurri lo scorso ottobre e da allora di allena in solitaria. Il difensore ex Juve invece, ha superato recentemente un problema muscolare alla coscia ed è sceso in campo due domeniche fa in Ligue 1.