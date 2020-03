Cagliari, Nainggolan: «Tante persone non possono smettere di lavorare, anche per loro riprenderemo gli allenamenti»

Cagliari, in questo giorno di caos e di gare che si sono disputate a porte chiuse le parole di Radja Nainggolan

Non è un periodo facile per il nostro paese stretto nella morsa del coronavirus. Il calcio oggi è tornato in campo ma le decisioni finali verranno prese martedì. Intanto Nainggolan ha espresso il suo parere in merito tramite un post su Instagram.

«Ci sono tante persone che pur in un momento di emergenza come questo non possono smettere di lavorare, dovranno andare avanti…Anche per loro, per la nostra gente che domani riprenderemo gli allenamenti per preparare le prossime partite».