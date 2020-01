Cagliari, Nainggolan: «Contro la Lazio non meritavamo di perdere…»

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, è tornato a parlare della gara contro la Lazio e della sconfitta rimediata

Il Cagliari si è fermato. La squadra di Maran ha subito una brutta botta d’arresto: dopo la sconfitta contro la Lazio, sono arrivate quelle contro Udinese e Juventus. Al termine della gara coi bianconeri, Radja Nainggolan ha fatto un bilancio del momento che sta vivendo la squadra:

«I risultati sono sempre stati dalla nostra parte tranne questi ultimi tre. Con la Lazio non meritavamo di perdere, con l’Udinese potevamo andare noi in vantaggio; oggi se non avessimo commesso qualche errore non sarebbe andata così. Il calcio è fatto così, quando sbagli contro queste squadre vieni punito. Sarà una cosa da evitare anche contro il Milan che ha giocatori che possono farti del male. Dobbiamo preparare la partita come sempre, con la massima concentrazione».