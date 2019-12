Cagliari, le parole del tecnico dei sardi Maran che torna a parlare della sconfitta subita per mano della Lazio

Una sconfitta non ancora completamente digerita quella contro la Lazio per il Cagliari. Il tecnico Maran è tornato a parlarne in conferenza stampa oggi.

«L‘ultima sconfitta lascia un po’ di rabbia addosso per come è arrivata, anche se abbiamo giocato contro la squadra più forte in questo momento. Per molte partite eravamo riusciti a non perdere, ora dobbiamo ripartire al 200%».