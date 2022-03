Cagliari Lazio, ecco quanti tifosi biancocelesti all’Unipol Domus

Nonostante la trasferta sia stata definita “a rischio”, saranno circa 250 i tifosi della Lazio sugli spalti dell’Unipol Domus

Il tifo biancoceleste raggiungerà anche la Sardegna. Questa sera la Lazio giocherà tra le mura del Cagliari, eppure – nonostante la distanza – non mancherà il supporto: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, saranno circa 250 i tifosi.

La trasferta, tuttavia, è stata segnalata dall’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive come a rischio, per questo ai residenti della Regione Lazio è stata vietata la vendita di biglietti che non fossero per il settore ospiti.