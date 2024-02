Cagliari-Lazio, anche la società fa sentire la propria soddisfazione per la vittoria. La reazione e il retroscena

Cagliari-Lazio, anche la società biancoceleste contenta del ritorno alla vittoria dopo l’ultimo periodo. La reazione e il retroscena

Come racconta Repubblica edizione Roma, anche la società ha avuto modo di congratularsi con la squadra per la vittoria di ieri a Cagliari.

Una Lazio confortata dalle risposte ricevute, più che positive dopo la debacle di Bergamo e la messa in dubbio di un mercato che a gennaio non ha regalato alcun movimento degno di nota in entrata.