Cagliari Lazio, seduta in preparazione alla sfida contro la squadra di Sarri: tutti gli aggiornamenti dalla Sardegna

Cagliari Lazio, la squadra di Pisacane si prepara per la partita delicatissima contro gli uomini di Sarri: i dettagli sulla seduta

Oggi pomeriggio il Cagliari ha proseguito la preparazione in vista dell’imminente scontro di campionato contro la Lazio, in programma il prossimo sabato 21 febbraio. Dopo un riscaldamento in palestra, la squadra, come comunicato dal sito ufficiale del club, ha svolto una serie di esercitazioni sul campo, concentrandosi su attivazione, possesso palla e sviluppi di gioco per affinare la condizione fisica e prepararsi alla sfida contro i biancocelesti.

Ultimissime Lazio LIVE: Gila out contro il Cagliari e le parole di Pancaro

Cagliari Lazio, Folorunsho e gli altri infortunati: gli aggiornamenti

Michael Folorunsho, come confermato nel comunicato del club, ha lavorato parzialmente con il gruppo. Il centrocampista sta continuando il suo percorso di recupero e non è escluso che possa tornare a disposizione per il prossimo impegno, contribuendo così a rinforzare il centrocampo.

Cagliari Lazio, preparazione e obiettivi per il prossimo match

Per domani, giovedì 19 febbraio, il tecnico Fabio Pisacane e il suo staff hanno fissato un nuovo allenamento al mattino, in cui si concentreranno ulteriormente sulla preparazione tattica in vista della partita contro la Lazio.

Dopo la sconfitta contro il Lecce, il Cagliari è chiamato a rispondere con una prestazione importante contro una squadra che sta attraversando delle difficoltà post-mercato ma che sta cercando di riprendersi. I rossoblù cercheranno di sfruttare il proprio campo per ottenere punti preziosi e proseguire il loro cammino in campionato.