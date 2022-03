Cagliari Lazio, le ultime da Assemini: Baselli parzialmente in gruppo

Il Cagliari è sceso in campo nel pomeriggio al centro sportivo di Asseminello: seduta tattica per gli uomini di mister Mazzarri

Nel pomeriggio il Cagliari si è ritrovato al centro sportivo di Asseminello per una nuova seduta di allenamento, sotto gli ordini di mister Mazzarri, in vista del match contro la Lazio. Nel menù di oggi attivazione tecnica e rapidità per iniziare, poi una parte tattica in funzione della gara e una partita.

Buone notizie giungono per il tecnico rossoblù che ha ritrovato parzialmente in gruppo Daniele Baselli dopo il fastidio alla caviglia accusato contro il Napoli che lo ha tenuto fuori dal match contro il Torino e presumibilmente tornerà a disposizione per il match di sabato sera. Proseguono sempre il percorso di lavoro personalizzato i lungodegenti Damir Ceter e Nahitan Nandez