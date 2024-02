Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Cagliari-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta in Sardegna con la formazione di Ranieri queste le probabili scelte di Ranieri e Sarri

Ormai ci siamo l’attesa è finita, sabato pomeriggio la Lazio torna in campo per la trasferta delicata in Sardegna contro il Cagliari. A pochi giorni dal match queste le possibili scelte di Ranieri e Sarri

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Viola; Lapadula. All.: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.