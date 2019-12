Cagliari già a lavoro: differenziato per Castro, Ceppitelli e Birsa

A Cagliari sono già ricominciati gli allenamenti in vista della Lazio: differenziato Castro, Ceppitelli e Birsa

Prima il Rennes, poi il Cagliari. Inzaghi è concentrato sulla gara di domani, Maran invece non vuole sbagliare alla Sardegna Arena. I rossoblu sono la sorpresa di questo campionato e ad Asseminello è già iniziato il lavoro anti Lazio per riconfermarsi: mobilità e tecnica i fondamentali di oggi. Poi la canonica partitella a campo ridotto.

Hanno svolto lavoro differenziato, invece – come riporta Calciocasteddu.it – Castro, Ceppitelli e Birsa. Dei tre, solo l’argentino potrebbe tornare in campo per affrontare la squadra capitolina.