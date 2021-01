Caceres torna a Roma da ex come quinto di destra: è abituato a punire le vecchie squadre…

Viola, Caceres torna da ex: è abituato a punire le vecchie squadre

Nella Fiorentina Martin Caceres è pronto a tornare all’Olimpico. Il classe 1987 sta ricoprendo il ruolo di quinto di destra nel 3-5-2 a trazione difensiva di Cesare Prandelli. Con Igor che ha scalato le gerarchie in difesa rientrando costantemente nel terzetto difensivo titolare con Pezzella e Milenkovic, e Callejon che non ha convinto a tutta fascia, l’uruguaiano ha ben figurato anche con la Juventus a Torino. Alla Vecchia Signora Caceres ha anche segnato una rete nel 3-0 esterno prima della sosta. Nella stagione 2018/2019 il calciatore ha vestito la maglia della Lazio e segnò alla Fiorentina a Firenze, di testa su calcio d’angolo nel 4-3 del girone di ritorno. Quest’oggi vuole togliersi lo sfizio di castigare anche i vecchi compagni in biancoceleste.