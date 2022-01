Burkardt Lazio, c’è il muro del Mainz: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Burkardt sembra essere l’obiettivo numero uno della Lazio in casa di partenza di Muriqi. Ma c’è da fare i conti con il Mainz

L’attacco sembra essere il reparto dove la Lazio starebbe concentrando in questo mercaato di gennaio. Tutto ruota attorno alla cessione di Muriqi, che porterebbe poi all’acquisto di un vice Immobile.

L’obiettivo numero uno resterebbe Burkardt del Mainz. Ma, come sottolinea Il Corriere dello Sport, i tedeschi non sembrerebbero disposti alla cessione. Il ds Schmidt prima della partita di ieri contro il Bochum ha dichiarato che il giocatore non è in vendita.